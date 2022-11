Um em cada quatro ainda não perdeu o peso que ganhou nas festividades de 2021

Os jantares de amigos, de colegas, as celebrações com a família,… Enfim, dezembro é sempre tempo de excessos dos quais todos prometem recuperar num novo ano, mas nem sempre é assim.

Uma pesquisa indica que um em cada quatro norte-americanos (24%) ainda acusa em 2022 o peso que ganhou no final de 2021 e não antecipa cuidados de maior em nova temporada de celebrações. Aliás, mais de quatro em cada dez (42%) estão mesmo a usar o sobejamente conhecido argumento do ano novo para prometer uma nova vida alimentar. Ano novo, vida nova, diz-se!

O estudo, que reúne respostas de dois mil americanos e 2.750 entrevistados de cinco países diferentes recolhidas entre 11 de outubro e 25 de outubro de 2022, conclui que a decisão de adiar uma alimentação e peso mais saudáveis é transversal. Mais de metade (52%) de todos os entrevistados admite violar a dieta que estejam eventualmente a cumprir no fim do ano. Para 37%, as sobremesas são o maior fator de tentação nesta época do ano, levando às chamadas transgressões.

Mas no que diz respeito a resoluções de Ano Novo, este estudo encomendado pela empresa de produtos dietéticos Herbalife, indica que a alimentação saudável não é a primeira resolução de ano ovo mais comum. É a segunda. Olhando para os dados, 57% dá prioridade à poupança de dinheiro em 2023, seguido da alimentação saudável (55%), fazer mais exercício (54%), mais autocuidado (49%) e melhorar a conciliação entre a vida profissional e pessoal (47%).