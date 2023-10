Unhas. Tons que deve usar em cerimónias e eventos formais

Já lhe aconteceu ter uma roupa incrível para usar num evento ou numa reunião de trabalho e, depois, reparar que as suas unhas estão um desastre ou não coincidem com a situação? Pois bem, se já passou por estes momentos é provável que a sua única solução tenha sido remover o verniz com acetona. Mas temos uma solução para lhe mostrar.

Sabemos que para cada situação há uma peça de roupa adequada. O mesmo acontece com as unhas. No verão, é normal vermos cores fortes e vibrantes nas mãos, mas para uma reunião de trabalho ou evento formal, há cores que fazem com que pareça mais profissional.

Se precisa de uma solução para não correr o risco de estar com um tom de unhas errado em determinadas situações, mostramos-lhe agora quais as cores que são tendência e que a fazem parecer uma verdadeira profissional.

Branco

A cor branca ajuda a projetar uma imagem limpa, determinada e impecável. Use a versão brilhante desta tonalidade ou opte pelo acabamento mate, se quiser um efeito bastante elegante.

Rosa claro

Este é um tom que convida à tranquilidade, bondade, calma, feminilidade, otimismo e doçura. É um verniz adequado para uso em ambientes ou dias tensos de trabalho.

Bege

Ver a cor bege nas unhas inspira paz, simplicidade e confiança. É ideal para quem é flexível com a sua aparência (não tão rigorosa quanto para quem usa branco) e procura desenvolver-se num ambiente harmonioso. O tom é perfeito para escritórios e eventos diurnos.

Azul acinzentado

Este tom é fica bem no inverno e é uma cor característica das unhas para pessoas inteligentes e focadas que dificilmente perdem a atenção. Sendo uma cor fria, reflete uma personalidade passiva e introvertida. Combine com a ponta dourada para dar um toque mais amigável e tirar o máximo proveito desta cor.

Nude

É um tom mais moderno que os anteriores, pois o verniz sugere a sensualidade da pele nua. Esta cor deve ser obrigatória na sua coleção de vernizes de unhas (especialmente para as morenas). A maior vantagem desta cor é que pode ser usada com todos os tipos de roupas, sem o risco de parecer inapropriada.