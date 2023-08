Vai viajar? Confira seis dicas para combater o “jet lag”

O “jet lag” pode ser uma verdadeira chatice. É causado por um novo fuso horário que não corresponde aos ritmos diários de uma pessoa. Normalmente, essa alteração de horários pode afetar o sono, o humor, a concentração e até mesmo a capacidade física. Os especialistas em companhias aéreas da TravelAwaits explicam, no site da empresa, como combatem o “jet lag”.

Dormir é meio caminho andado

Os comissários de bordo variam nos hábitos de sono para evitar o “jet lag”. Alguns recomendam as sestas, outros fogem a sete pés. Enquanto uns optam por chegar ao destino, tomar um café, deitar e acordar passado uma hora para aproveitar o dia, outros preferem dar aquele dia como perdido e descansar por um longo período, cerca de três ou quatro horas, até sentirem-se 100 por cento aptos para iniciar a aventura.

Truques para dormir

Earl, uma das comissárias da companhia, utiliza alguns truques para o sono ser mais fluído. Ela usa uma bolsa de seda para os olhos e protetores de ouvido para bloquear estímulos externos enquanto dorme. Se ela acordar a meio da noite, usa uma gravação de áudio de meditação guiada do sono para ajudar a relaxar e, com sorte, voltar a dormir. Earl resiste à tentação de dormir até tarde, mesmo que tenha acordado durante a noite.

Luz solar e exercícios

Os especialistas sugerem que a vitamina D no momento da chegada é imprescindível. Earl diz que muito exercício e sol durante o dia irão ajudá-la a dormir à noite. Ketterman, outra comissária da TravelAwaits, programa todo os tipos de atividades para evitar o “jet lag”. Quando está em Londres, ela agenda passeios de bicicleta, passeios a pé, chás da tarde no jardim da princesa Diana e passeios pela Catedral de São Paulo. Ketterman diz, no site da companhia, que manter-se ocupada e estar ao ar livre ajuda-a a dormir a noite toda.

Mantenha-se hidratada

A hidratação parece ser uma arma fundamental na guerra contra o “jet lag”. Os comissários aconselham beber água antes, durante e depois do voo.

Alimente-se de forma saudável

Definitivamente, existem alimentos que podem ajudá-lo a evitar o “jet lag”. No site da companhia são sugeridos: frutas vermelhas, bananas e verduras. Alimentos que contêm muita água, como pepino e melancia, também podem fazer a diferença. Segundo um artigo publicado no The New York Times, escrito pelo médico Charles F. Ehret, uma boa alimentação “pode diminuir muito ou até mesmo eliminar totalmente os sintomas perturbadores do ‘jet lag'”.

Ajuste os relógios para o horário local

Os especialistas da TravelAwaits também concordam em ajustar o relógio biológico para o fuso horário do destino. Ketterman diz que este é o truque número um para combater os efeitos do “jet lag”. Earl adapta-se ao horário local, tanto nas refeições, como na hora de deitar.