Vêm aí workshops grátis para formar mulheres nos negócios e na economia

A iniciativa é lançada a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de março, mas só vai ter lugar em maio. A Universidade Católica – Lisbon anuncia “dois programas gratuitos e abertos à sociedade civil para apoiar o empreendedorismo feminino: Women Entrepreneurs@Católica-Lisbon e Back to Market.

No caso desta segunda formação, as inscrições já decorrem e deve enviar o CV atualizado. A formação “tem como objetivo apoiar a reintegração no mercado de trabalho”, e decorre durante 12 semanas. “Professores vão estar com as participantes a desenvolver um projeto de consultoria em ambiente empresarial. As destinatárias são mulheres com formação base de gestão, economia, finanças ou com experiência prévia nestas áreas. As inscrições estão abertas para a próxima edição que iniciará em maio”, refere nota enviada às redações

O programa Women Entrepeneur@Catolica-Lisboa também requer inscrição prévia – a partir de 15 de março – e destina-se “a todas as mulheres que acabam de lançar ou estejam a pensar lançar o seu negócio”. Consiste na realização de workshops, de uma hora e 15 minutos cada, sobre temas importantes para a construção de um negócio: “Como desenvolver um Plano de Negócios?”; “Como fazer a gestão financeira do meu negócio? “Como comunicar o seu negócio?”, “Como gerir uma negociação”; “Como é que as redes sociais podem alavancar o seu negócio?” ou “Como usar indicadores de gestão para gerir o negócio?”. Pretende-se que estes workshops tenham uma forte componente prática, já que o principal objetivo é que as participantes adquiram competências muito concretas que possam colocar de imediato em prática nos seus negócios e projetos de empreendedorismo”, lê-se no comunicado.