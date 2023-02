Vermelho chili: a tonalidade das semanas de moda que veio para ficar

Vermelho é sinónimo de amor e paixão, mas também de sensualidade, ousadia e irreverência. E a cor vem sem modéstias, chega em versão berrante, chili, segundo os ecos das semanas da moda de Nova Iorque e de Londres para o próximo outono/inverno.

Vista nas mais diversas peças de roupa, esta cor confere vida a qualquer coordenado, independentemente de ser um vestuário com um estilo formal como, por exemplo, um vestido ou blazer, ou descontraído como um macacão ou um body. Deste modo, pode optar por usar peças mais discretas no local de trabalho ou arriscar em opções mais ousadas para uma saída à noite.

Ser um tom forte fá-lo ser um desafio na conjugação com outras peças. No entanto, se experimentar combinar com preto, cinza ou branco, não tem de temer nada. Se preferir arriscar num look monocromático, também pode.

Consulte abaixo a seleção das 19 peças de roupa em vermelho chili feita pela Delas.pt que pode usar e abusar para arrasar em qualquer lado, algumas ainda nas últimas promoções. E estará na dianteira!

Vestido, My Theresa, 1,863€

Sweatshirt, Pull&Bear, antes 35.99€ agora 19.99€

Vestido curto bardot, Bershka, 9.99€

Vestido, About you, antes 69.90€ agora 20.97€

Blusão puffy vinil, Bershka, 39.99€

Blazer básico, Pull&Bear, 29.99€

Body sem costuras, Zara, 19.95€

Casaco de malha rústico, Lefties, 15.99€

Casaco, Dolce & Gabbana, preço sob consulta

Casaco oversize em sarja, H&M, 39.99€

Casaco, My Theresa, 1.579€

Blazer de couro, Farfetch, antes 6.453€ agora 4.517€

Vestido de festa, Farfetch, 10.723€

Vestido curto de decote em V, La Redoute, antes 54.99€ agora 37.94€

Macacão decote coração, Zara, 89.95€

Sobretudo com cinto, Mango, antes 119.99€ agora 89.99€

Anoraque acolchoado capuz, Zara, antes 69.99€ agora 49.99€

Vestido camiseiro traçado em crepe acetinado, H&M, 29.99€

Vestido midi drapeado, Zara, 39.95€