Vestidos, calçado e acessórios da autoria de Nuno Baltazar em leilão após insolvência

Mais de 390 peças da autoria do designer Nuno Baltazar estão a leilão eletrónico na sequência de processo de insolvência. As peças exclusivas estão dispostas em lotes que vão desde os 8,50 euros aos 182,75 euros, num total de valor base a rondar os 26 mil euros, e podem ser licitadas até 17 de julho às 18.00 horas.

Até ao momento não foi possível recolher declarações do criativo que assina a imagem de, entre outras personalidades, a apresentadora da RTP Catarina Furtado, mas a empresa que promove o leilão garante à Delas.pt que o estilista “tem conhecimento deste leilão” e que tal decorre de “um processo feito a pedido pela gestora de insolvência”.

De acordo com o processo consultado pelo nosso site junto do Citius, trata-se de uma empresa de Nuno Baltazar – a que operava na Rua do Bolhão e onde existia o novo espaço desde 2018 – que abriu insolvência, decretada, então, em março de 2022. Entre os credores estão a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Segurança Social, privados, uma empresa de contabilidade e uma outra de reabilitação urbana.

Segundo a entidade que promove o leilão eletrónico, aLeilõesoc, e que é responsável pela recolha e apresentação das “imagens dos produtos do site e das montagens”, “todos os lotes valem 26 mil euros”, detalha fonte oficial à Delas.pt.

Um valor que pode subir, mas também descer. Em caso de peças não vendidas procede-se neste caso, como afirma a mesma fonte oficial à Delas.pt, a novo leilão.

Recentemente, Nuno Baltazar denunciou as rendas altas que se sentem na cidade do Porto, criticando representantes políticos no poder e na oposição por inacção.