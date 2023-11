“Vicia as regras do jogo, é batota”. Miguel Sousa Tavares mantém o que disse sobre Miss Portugal

Na semana passada, comentários feitos por José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares na TVI sobre a Miss Portugal Marina Machete foram alvo de críticas. O jornalista já pediu desculpa publicamente, pelas palavras que teceu.

O comentador reagiu, entretanto, à polémica que se gerou em torno da situação. No “Jornal Nacional”, desta quinta-feira, Sandra Felgueiras questionou Miguel Sousa Tavares: “Não sentes, neste momento, passado uma semana, que a forma como procedeste não só ofendeu Marina Machete como legitimou aqueles que te acusaram?”.

“Sobre isso não tenho nada a acrescentar nem a retirar, mas já que insistes… Não sigo as redes sociais, não conheço de perto a reação, mas seria hipócrita se dissesse que tenho um desconhecimento total de quais foram as reações”, começou por dizer o comentador.

“Eu não acho legítimo que um transexual concorra a um concurso de beleza feminina, como não acho legítimo que concorra a provas desportivas femininas, porque vicia as regras do jogo, é batota”, acrescentou.

“Aqui, embora as redes sociais possam dizer o que quiserem, eu sei que estou do lado da maioria. Há muita gente que acha muito bonito chamar-me nomes e dizer que ‘eu sou moderno’, no fundo não são”, disse ainda.