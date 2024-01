Vida a dois no teatro? António e Catarina Raminhos lançam espetáculo

“As nossas discussões, os nossos medos, os segredos para nos aturarmos há tanto tempo e até um momento para discutirmos com o público todas as dúvidas de casais”. A frase é do humorista António Raminhos nas suas redes sociais e a propósito do lançamento de um novo espetáculo que vai protagonizar com a mulher, Catarina Raminhos.

O casal quer levar o quotidiano, as dúvidas, os embates e as conversas para cima do palco com a peça Não Prometemos Para Mais Ninguém. O espetáculo estreia-se a 23 de fevereiro, em Ermesinde, e segue, pelo menos para já, até 8 de junho, em Albufeira.

Até ao momento, serão 13 datas em digressão pelo país passando por cidades como Braga, Porto, Lisboa e, entre outras, São Miguel. Os bilhetes começam nos 15 euros e podem ser comprados nas plataformas habituais.

“A Catarina não é dos palcos e tem até um pouco de medo deles, mas arranjámos uma maneira de passarmos fins de semana fora sem as miúdas — ou isso, ou de nos divorciarmos, acho que vamos descobrir mais tarde”, acrescentou António Raminhos na conta de Instagram.

O casal tem três filhas:Maria Rita, de 13 anos, Maria Inês, de 11, e Maria Leonor, de 7.