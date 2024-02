Violência doméstica é tema central em nova novela da SIC, ‘Senhora do Mar’

A violência doméstica volta a ser tema central na ficção nacional, agora pela mão da SIC e na novela que se estreia esta segunda-feira, 5 de fevereiro, Senhora do Mar. Joana, interpretada pela atriz Sofia Ribeiro, é uma mulher que se vê obrigada a fugir do companheiro para escapar a uma relação marcada pela violência física, psicológica e emocional de que é vítima.

A novela, que se desenrola entre Lisboa e a ilha Terceira, nos Açores, traz para a ficção uma realidade que se tinge de negro em Portugal.

Em 2023, de acordo com dados constantes no Portal da Violência Doméstica, da Comissão para Igualdade e Cidadania, e atualizados na semana passada, registaram-se 22 homicídios voluntários em contexto de violência doméstica, dos quais 17 vítimas mortais foram mulheres. Segundo a mesma plataforma, o número de prisões também continuava a subir. Se no último trimestre de 2022, as preventivas tinham sido aplicadas a 281 agressores, o valor subiu para 323 em igual período do ano passado. As prisões efetivas subiram, no mesmo intervalo temporário, de 955 para 1003.

“Registaram-se 6.973 ocorrências participadas à PSP ou à GNR, menos 17,41% que no semestre anterior e menos 2,19% que no período homólogo de 2022. Assinala-se que em 2023 foram participados 30.279 crimes de violência doméstica, menos 0,4% que no ano de 2022, em que se registaram 30.389 participações. Foram aplicadas 1.161 medidas de coação de afastamento a agressores pelo crime de violência doméstica e integradas 2.494 pessoas em programas para agressores”, segundo a informação no Portal da Violência Doméstica.

“Esta personagem é meio que uma catarse”

Sofia Ribeiro, de 39 anos, é a atriz que vai dar vista a este mulher que, “fugida”, chega a uma praia na Ilha Terceira, nos Açores. Olhando para a sua Joana, a intérprete afirma que “a personagem é meio que uma catarse de coisas que eu já experienciei na vida”, afirmou em d05eclarações à SIC.

“Eu própria já tive relações tóxicas que felizmente não chegaram a este ponto a que ela chegou, de quase morte, mas que foram momentos também difíceis para mim”, detalhou, falando também em experiências familiares difíceis que viveu.