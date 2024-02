Violência “não se aceita, ponto”. Campanha aborda agressões ao longo do ciclo de vida

Intitulada “Não se aceita, ponto”, a campanha é uma iniciativa da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.

Entidades ligadas à saúde, educação e solidariedade vão lançar, esta quarta-feira, 14 de fevereiro, uma campanha contra a violência que pretende sensibilizar e apelar ao envolvimento de toda a população na prevenção.

De acordo com a informação publicada na página do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pretende-se estabelecer “a base para o envolvimento e participação ativa de toda a sociedade na prevenção da violência”.

“Esta campanha representa um marco no trabalho realizado em rede”, acrescenta a nota.

A campanha será lançada nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, num evento no Centro de Congressos do Estoril, em que participam o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, o secretário de Estado da Educação, António Leite, a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, e o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Está também prevista a intervenção de várias personalidades, sobretudo ligadas aos setores da saúde e da educação.