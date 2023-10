Vitaminas e ácidos para atrasar o envelhecimento da pele a partir de 9€

A idade da pele não depende da idade real da pessoa. Muitas vezes deparamo-nos com pessoas com mais idade, mas a sua compleição parece de alguém jovem. Pele lisa, sem rugas, brilhante.

Os fatores do envelhecimento da pele podem tanto ser internos ou externos. Os primeiros não conseguimos alterar, contudo os segundos, conseguimos ter “uma palavra” neles. O sol, a poluição, o tabaco, a hidratação, entre outros, são as principais causas para o envelhecimento da pele, devido ao atraso das funções celulares.

Entre todos os produtos presentes no mercado, cada um com a sua função, há alguns que se destacam no retardamento do envelhecimento da pele. Por exemplo, os que têm vitaminas e ingredientes antioxidantes ajudam a combater a “passagem dos anos”, assim como várias formas de ácidos.

A vitamina A pode, realmente, ser considerada como uma “vitamina antienvelhecimento”, uma vez que ajuda no combate às linhas finas e às rugas, estimulando a produção de colágeno e a irrigação da pele. Esta vitamina é geralmente encontrada na forma de retinol.

A vitamina C é um ingrediente com grandes poderes antioxidantes, agindo, de forma ativa, nos sinais de envelhecimento da pele. Também reduz os danos cutâneos, fornece luminosidade e uniformidade e ajuda na redução da flacidez.

Já nos ácidos, o glicólico promove a renovação celular, logo, rejuvenesce a pele. O ácido hialurónico ajudam na hidratação cutânea e na revitalização da mesma. Por fim, o salicílico tem ação anti-inflamatória, atuando na renovação superficial da pele, removendo as células mortas.

Confira a lista abaixo para alguns produtos com os ingredientes mencionados ao longo do texto.

Vitamina A

Ampola A, SVR, 31,47€

Retinol 1% in Squalane, The Ordinary, 9,50€

Retinol Correxion Line Smoothing, ROC, 25,50€

Vitamina C

Silymarin CF, SkinCeuticals, 130€

Sérum Pure Vitamin C, La Roche Posay, 31,92€

Sérum Squalane + Vitamin C, Biossance, 63,70€

Ácido Glicólico

Sérum ácido glicólico 15%, Revolution Skincare, 16,30€

Tónico de peeling com 5% ácido glicólico, L’oréal Paris, 12€

Sérum ácido glicólico e retinol, Peter Thomas Roth, 35,30€

Ácido Hialurónico

Sérum preenchedor Hyalu B5, La Roche Posay, 31,92€

2% Ácido Hialurónico + B%, The Ordinary, 9€

Creme Intensive Hyaluronic, Institut Estherderm, 64€

Ácido Salicílico

Gel de limpeza anti-rugosidade, CeraVe, 10,95€

Esfoliante líquido 2% BHA, Paula’s Choice, 39€

Sérum Salicílico, Caudalíe, 31,90€