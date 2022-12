Vizinhos barulhentos dão cabo da paciência… e do coração

Passada forte e audível, saltos altos a bater no chão e objetos a cair estão entre os ruídos mais comuns reportados por vizinhos. E se estas situações descritas como sons de impacto, a par de barulhos de festas, música alta ou de conversas feitas com volume demasiado audível, podem esgotar a paciência de qualquer um, elas podem também, afinal, provocar problemas de saúde, nomeadamente cardíacos. Mas não só!

O Conselho Nacional de Saúde do Canadá encetou uma pesquisa sonora e conclui que, perante vizinhos habitualmente barulhentos, os sons de impacto são mais irritantes do que os gerais como música ou falar muito alto. E que os primeiros têm efeitos que devem por todos em alerta e a agir rapidamente.

O principal autor do estudo Noise from above: A summary of studies regarding the perceived annoyance due to impact sounds (em tradução livre, Barulho de cima: Um resumo dos estudos sobre o incómodo percebido devido a sons de impacto), Markus Mueller-Trapet, notou que a exposição prolongada a sons súbitos podem promover o desenvolvimento potencial de problemas cardiovasculares e distúrbios do sono. Um alerta que ganha especial dimensão quando o tempo passado em casa é cada vez maior, tendo crescido severamente na pandemia e sendo, hoje em dia, uma realidade bem mais comum do que antes da covid-19.

Para comprovar o impacto do ruído, a equipa recriou o espaço de uma sala de estar onde foram gravados múltiplos sons típicos que se ouvem nas casas dos vizinhos. Posteriormente, apresentou as gravações aos participantes residentes em vários países e recorrendo a técnicas de playback e realidade virtual.

O estudo vai ser apresentado esta semana no 183º encontro da Sociedade norte-americana de Acústica, mas ainda decorre. Desde 21 de novembro último e até 31 de março de 2023, a equipa vai alargar o estudo online e com o propósito de ajudar a criar habitação mais insonorizada e de melhor qualidade.