10 blazers coloridos para dias frescos e quentes para o trabalho e para sair à noite

Versáteis, os blazers conseguem fazer a transição quando as temperaturas estão incertas e conseguem conciliar os toques da informalidade e da classe. Geralmente compostos com botões de metal contrastantes, podem ter várias cores e materiais, ser ou não ser cintados e são muito personalizáveis, acomodando na perfeição soluções como bijuteria, mas também cintos em conjugações mais imprevistas.

Conseguem ainda ser clássicos mesmo que coordenados com calças de ganga ou ténis. Sendo um modelo que, de origem, pertencia ao vestuário informal masculino, foi conquistando cada vez mais espaço nos guarda-roupas femininos.

Por isso, se tem uma peça destas no armário, terá a garantia de que estará sempre bem. Pode conjugar um blazer com uma T-shirt em V e uns loafers e terá o visual perfeito para uma saída à noite. Se, por contrário, coordenar com umas calças vincadas, blusa e saltos altos, garantirá um look mais clássico, perfeito para circunstâncias mais formais e para o trabalho, caso o código vigente neste o permita.

Pode ainda conciliá-lo com vestidos, apostando nos jogos de contrastes ou com crop tops e para soluções que caminham mais para a ousadia.

Antes de deixarmos as sugestões de blazers para esta época do ano marcada por tempo incerto, veja primeiro os principais tipos de peças disponíveis e que pode escolher consoante o material, o gosto e até o tipo de corpo.

De lã: Indicado para temperaturas mais frias, são os mais aconselhados para o outono e inverno, combinam bem com calças de ganga escuras e bombazines.

De linho: Tendo em conta o material, estas soluções são mais informais e as mais indicadas para o tempo quente e até para saídas à noite.

De algodão: Mais encorpados que os de linho, são perfeitos para os tempos de termómetros variáveis como a primavera. Conseguem agasalhar sem ser um peso muito grande quando a temperatura sobe e ficam bem com todas as soluções. No limitem conciliam até o uso com calças de ganga rasgadas

De veludo: Têm sido umas das tendências do ano vindas diretamente do outono e inverno. Devem por isso continuar a ser usadas nesta estação. Tal como os de algodão, são encorpados e quentes o suficiente para acomodarem as manhãs frescas.

Assertoado: Compostos por dois conjuntos de botões em paralelo, implicam que um lado da peça se sobreponha a outro. São soluções mais formais e, por isso, mais clássicos. Ainda assim, contrastam bem quando conjugados com elementos de vestuário mais descomprometidos.

Com botões de fileira única: É o formato mais casual dentro do tipo de blazers e, por isso, mais informal. Ficam bem com praticamente todas as opções que escolher: calças, vestidos e crop tops.

Veja agora abaixo a nossa seleção de blazers:

Blazer, C&A, 59.99€

Blazer de recorte único, Farfetch, 680€

Blazer com corte direito, La Redoute, antes 79.99€ agora 51.19€

Blazer fato lã, Mango, 69.99€

Blazer de lona de algodão com abotoamento único Ganni, na My Theresa, 595€

Blazer com botão, Stradivarius, 35.99€

Blazer com gola smoking e cinto, Zara, 69.95€

Blazer YAS, About you, 89.90€

Blazer, Mo, 35.99€

Blazer com botões de joia, Pinko, 395€