11 boas formas de tirar o máximo partido da sua intimidade

As causas para a falta ou menor lubrificação podem ser múltiplas, mas há duas soluções: a primeira de todas é começar por tentar compreender o que se está a passar com o seu corpo, mas também com a sua mente e cuidar de ambas, a segunda é recorrer a produtos que a possam ajudar a ter menos dor durante as relações sexuais e, com isso, ter mais prazer.

Cada vez menos um tabu, é importante falar abertamente sobre a matéria e saber escolher o que é mais indicado para si. Pode começar por recordar algumas linhas mestras com a ginecologista Ana Rosa Costa e pode sempre prosseguir na pesquisa tentando procurar opiniões de outros especialistas.

Sim, porque encontrar o produto certo para o corpo é tão importante como descobrir as causas para uma menor falta de lubrificação e tentar agir sobre elas.

Ainda assim, e para múltiplas especificidades, deixamos dez propostas saídas de um mercado cada vez mais diversificado em matéria de composições sintéticas e naturais, mas também de texturas e até sabores.

Gel Lubrificante Mucus, CumLaude Lab, na Wells, 13.50€

Gel Lubrificante Natural Intimates, Durex, na Primor, 17.23€

Gel Lubrificante Warm TouchControl. Control, na Wells, 6.85€

Hidratante feminino, Intimina, 10.95€

Hidratante Intimo, Lelo, na Sephora, 24.90€

Love Lubrificante Base de Água, Yoba, 50ml, na Atida, 4.79€

Lubrificante Isdin, A Minha Farmácia, 9.95€

Lubrificante de Cannabis, PlatanoMelón, 9.99€

Lubrificante 100ml, Lunette, 19.90€

Lubrificante Íntimo Ky-Jelly, Durex, na Wells, 11.19€

Lubrificante Saforelle 30Ml, Farmacias Direct, 11.34€