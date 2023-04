11 dicas para beijar bem, segundo a filematologia

Existem muitas formas de beijar mal e, se esse é o seu caso, nada deve temer, já que a probabilidade de falhar é maior do que a de acertar. Com a vinda do Dia do Beijo, a vontade de aperfeiçoar a arte beijoqueira é ainda maior. Nesse sentido, a filematologia, designada como o estudo do beijo e os investigadores da área dão 11 dicas para que possa praticar esta ação de forma profissional e sem qualquer tipo de preocupações. Veja-as em baixo.

Não descarte uma ida ao dentista. A pesquisa destacada em The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us descobriu que as mulheres são muito mais focadas na higiene oral do que os homens e demonstram um maior interesse em dentes com aparência saudável.

De acordo com o American Journal of Medicine, de dez milhões e um milhar de milhão de bactérias podem ser trocadas enquanto se fecham os lábios, pelo que não deve encarar esta preocupação como um mero capricho. Para evitar um mau hálito na hora de beijar, escove bem os dentes e use o fio dental diariamente.

Lembre-se de que o tempo é tudo. O ambiente pode desempenhar um papel importante na receção do seu beijo. Um contexto stressante, perturbador ou desagradável pode fazer com que a hormona do cortisol seja libertada no corpo, o que inibe a capacidade de desfrutar da carícia. Para ter uma maior hipótese de sucesso, a pesquisa The Science of Kissing recomenda dá-la em circunstâncias calmas e felizes.

A inclinação também é um fator a ter em conta na hora de dar o carinho e deve ser feita à direita. Se já se inclinou para o lado errado ao dar um beijo, sabe como o momento pode ser constrangedor. Um estudo descobriu que dois terços das pessoas inclinam a cabeça para a direita quando se beijam. As teorias sugerem que a tendência para o lado direito pode estar relacionada com a direção em que o feto inclina a cabeça no útero ou à direção em que o bebé se vira para mamar.

Pode parecer estranho, mas é essencial que espelhe os movimentos da pessoa com quem está. Os cientistas acreditam que o beijo evoluiu para ajudar a determinar se alguém é ou não um companheiro compatível, e estudos mostram que as mulheres são muito mais propensas a encará-lo como uma forma de avaliar o potencial. Deste modo, uma maneira fácil de assegurar que está a dar o tipo de beijo que o seu par gosta é espelhar a técnica dele.

Tente ainda igualar o ritmo, a pressão e o estilo deles, isto é, não exagere. Mostrar que é um cônjuge de beijo atencioso indica que pode ser consciencioso e compatível de outras maneiras.

Tentar fazer tudo bem à primeira tentativa é outro elemento importante. O primeiro beijo recebe sempre todo o hype. Afinal, 59 % dos homens e 66 % das mulheres relataram terminar com a pessoa amada devido a um primeiro beijo mal dado. Não se esqueça que o primeiro contacto entre os lábios é mais inesquecível que a primeira vez que se têm relações sexuais.

Uma sugestão que também deve adotar é a prática, ou seja, beijar o máximo possível. Casais que se beijam com mais frequência são mais felizes e saudáveis. Fazê-lo de forma regular não só reduz as hormonas do stress e fortalece o relacionamento, como também pode prolongar a sua vida. Um estudo da década de 1980 constatou que os homens que beijam as suas mulheres antes de sair para o trabalho tendem a viver mais, têm menos acidentes de viação e ganham rendimentos maiores do que os homens casados ​​que saltam o período de pré-trabalho.

Segundo a obra The Art Of Kissing, de William Cane, professor e escritor conhecido como o “médico beijoqueiro”, não se deve limitar a beijar na boca. Mais de nove em cada dez mulheres (96%) afirmaram gostar de beijos no pescoço. As orelhas são outra alternativa.

Também deve evitar ‘enfiar’ a língua na garganta da outra pessoa, uma vez que é a queixa mais frequente das mulheres. Ir mais longe não lhe irá trazer nenhum benefício.

Segundo os estudos, 53% das mulheres preferem beijar um homem barbeado, pelo que talvez valha a pena apostar numa sessão de barbear antes do toque no caso de não a ter aparada.

Mantenha-o fresco. As mulheres reclamam que os homens podem ser muito mecânicos ou repetitivos aquando da aplicação do beijo. Varie a sua técnica e seja criativo.