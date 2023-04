14 coletes para usar sem camisola por baixo e a partir de 20€

Os dias quentes estão a chegar e, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 6 de abril, quinta-feira, será o dia mais abrasador. Com a vinda de temperaturas mais elevadas, chega a oportunidade perfeita para abraçar as novas tendências. Curtos ou compridos e nas mais diversas cores, os coletes estão de regresso e querem-se sem camisola por baixo, colados à pele. Desta forma, podem ser usados como top ou blusa.

Do efeito de pele a opções em ganga, passando pela lã e pela seda, estas peças não se esgotam em materiais. Pode conjugá-las com calças, saias compridas ou minissaias e até vestidos.

Veja abaixo os 14 coletes sem camisola por baixo para usar e abusar e a partir de 20€.

Colete, My Theresa, 195€

Colete de alfaiataria com ombros à mostra, Bershka, 25.99€

Colete, About you, 39.99€

Colete, About you, antes 49.90€ agora 39.90€

Colete curto com botões, Zara, 29.95€

Colete curto, Stradivarius, 29.99€

Colete almofadado com corte folgado, Primark, 20€

Colete de ganga, Net-a-porter, 463.77€

Colete de lã risca de giz, My Theresa, 890€

Colete de fato com botões, Mango, 35.99€

Colete, Farfetch, 425€

Colete cropped oversize, Zara, 29.95€

Colete curto com efeito pele, Stradivarius, 29.99€

Colete de seda e linho, Net-a-porter, 950€