24 boas razões para dizer ‘olá’ à chuva e a partir de 30 euros

Com as primeiras chuvas de outono prometidas já a partir desta sexta-feira, 13 de outubro, e para os próximos dias, é tempo de abraçar os casacos impermeáveis e repelentes da água. Mais curtos ou compridos, há também capas e soluções que já trazem a opção de serem quentes a pensar na transição para o inverno.

Depois de uma vaga de calor que se estendeu fora de tempo, os pingos parecem mesmo serem bem-vindos. Por isso, veja as opções disponíveis nas lojas, em múltiplos materiais e preços para todas as carteiras, e molhe-se sem medos. Mas já lá vamos!

Para já, é importante recordar que há sete distritos de Portugal continental que estão sob aviso amarelo esta sexta-feira devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes”, de acordo com os dados revelados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Por isso, esperam-se chuvas em particular nos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

O IPMA destacou ainda que a precipitação está de regresso a Portugal continental a partir desta sexta-feira, com “o tempo quente e seco das últimas semanas” a dar “lugar a tempo chuvoso e descida de temperatura”.

Os valores da temperatura máxima do ar irão registar uma descida esta sexta-feira, entre os 4 e 8°C, em especial nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo e deverão continuar a diminuir nos dias 14 e 15 de outubro em todo o território “embora menos acentuadamente”.

Veja agora abaixo 24 propostas que ‘convidam’ a sair à rua e sentir os primeiros pingos no rosto.

Casaco de 2,5 camadas em StormMove, H&M, 59.40€

Casaco shell dobrável StormMove, H&M, 74.40€

Gabardina repelente de água, Mango, 199.99€

Casaco trench organza Studio, Massimo Dutti, 169€

Faded faux leather coat, Stradivarius, 69.99€

Gabardina botões essencial, Primark, 38€

CAL COAT, Ba&sh, 247€

Gabardina curta prega costas, Massimo Dutti, 129€

Gabardine Bege Escuro, MO, 59.99€

Gabardine com Cinto, Tiffosi, 39.99€

Gabardine comprida capuz, Primark, 30€

Gabardine Curta Woman El Corte Inglés, 129€

Gabardine Midi com Manga Comprida Bicolor, Yes, El Corte Inglés, 139.99€

Impermeável com Capuz Ajustável, Only, El Corte Inglés, 49.99€

Impermeável com Capuz Ajustável, Woman El Corte Inglés, 129€

Impermeável, MO, 35.99€

Parka Comprida Com Capuz, Parfois, 59.99€

Parka Comprida Com Capuz, Parfois, apenas online, 49.99€

Parka Estampada Com Capuz, Parfois, 49.99€

Short herringbone trench coat with wool, Stradivarius, 39.99€

Trench com efeito de pele, Mango, 89.99€

Trench Oversize Presilhas, Zara, 79.95€

Trench oversize transparente, Zara, 69.95€

Winnie Trench, Ba&sh, 237€