25 boas razões para entrar no espírito da Festa da Flor e celebrar em grande

Blusas, vestidos, calças, calções, saias com flores impressas ou em relevo, apetece levar as cores e as texturas pelo corpo para celebrar a primavera, e não só. Estamos em tempo de festejar uma das mais emblemáticas e internacionais celebrações: a festa da Flor, no Funchal, na Madeira.

Mesmo a tempo de celebrar o ponto alto da celebração, neste domingo, 5 de maio, revista-se de cor e encha-se de alegria para evocar mais uma primavera.

Mas antes de lhe mostrarmos a infinita variedade de padrões e texturados, saiba que a festa se estende até 26 de maio e sob o mote Madeira – uma flor no Atlântico, com um conjunto de atividades e iniciativas em toda a região autónoma, mas sobretudo no Funchal.

Coo já avisámos, o ponto alto das festividades ocorre neste domingo, 5 de maio, com o Cortejo Alegórico da Flor, que percorre as avenidas marginais da capital madeirense, no qual participam 1.800 figurantes, distribuídos por 14 grupos.

Nesse dia, para além dos milhares de visitantes já em terra, vão estar dois navios de cruzeiro no porto do Funchal, transportando um total de 4.400 passageiros e 1.600 tripulantes. Recorde-se que, no total, estão envolvidas 3.600 pessoas na edição deste ano, onde poderá assistir a concertos, à construção de tapetes florais, a exposições, a uma parada de automóveis clássicos e também um torneio de golfe com 100 participantes de vários países.

Agora, tempo de florir:

