“A minha família portuguesa esteve cá, são todos benfiquistas”, diz a treinadora lusodescendente do Lyon

O jogo acabou com sabor a dupla vitória para Sónia Bompastor. A técnica da equipa feminina do Lyon, de 43 anos, saiu do estádio da Luz com uma vitória na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina e teve a família benfiquista a assistir ao encontro.

“Esta noite foi um momento único na vida”, afirmou à imprensa no final do encontro. E prosseguiu: “Tentei aproveitar, apesar de ser treinadora e estar muito concentrada no jogo, há coisas que não consigo apreciar. Tivemos a oportunidade de jogar num estádio lindo e histórico. A minha família portuguesa esteve cá, são todos benfiquistas. Ficavam contentes se o Benfica ganhasse, mas assim também ficaram”, acrescentou.

O Lyon venceu o Benfica por 2-1, com golo da benfiquista Andreia Faria a inaugurar o marcador da partida. “Estávamos à espera de um jogo difícil. A equipa do Benfica tem evoluído muito em termos coletivos e individuais. Colocaram muitas dificuldades ao Barcelona e sabíamos que o Benfica tinha essa capacidade de criar dificuldades. Na primeira parte, podíamos ter feito mais e melhor. Ainda vai haver a segunda mão, jogamos em casa, mas vai ser difícil. Temos de fazer o nosso melhor para nos qualificarmos”, antecipou Bompastor.

A treinadora reconhece que, “nos primeiros 45 minutos”, não ficou “nada contente com o que aconteceu no campo, a nível físico e tático. Tive de falar ao intervalo com as minhas jogadoras para fazerem muito melhor no segundo tempo e temos de fazer muito melhor no segundo jogo em casa”.

Por isso, considera: “O jogo do Benfica esta noite obrigou-nos na segunda parte a elevar o nível. Apesar de tudo, saímos com um resultado positivo. Reagimos bem na segunda parte, mas este não é o verdadeiro rosto do Lyon. Somos capazes de fazer mais, temos muito talento no coletivo e temos de ser capazes de mostrar a diferença na experiência entre a equipa do Benfica e a nossa.”

com Lusa