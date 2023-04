A regra dos cinco segundos para acabar com a procrastinação

De acordo com a teoria elaborada pela autora e coach em desenvolvimento pessoal Mel Robbins, a estratégia para deixar de adiar o inadiável é mais simples do que o que possa pensar. A estratégia para lidar com a tentação de continuar a deixar para amanhã o que pode fazer ou começar hoje comça com uma simples contagem regressiva.

A especialista garante, em texto escrito ao site francês Au feminin, que, a cada momento em que apetece parar, dev efazer-se o contrário: “5,4,3,2, 1 e por fim ao zero. Este é o momento de agir”.

Ao mesmo tempo, é preciso fazer coincidir com esta contagem um atitude que passa por cortar no excesso de reflexão, que vai entorpecer o processo de decisão, e apostar na força de vontade. “Se tiver este instinto, precisará de se mexer rapidamente ou vai sucumbir ao cérebro”, refere.

Os benefícios de agir chegam acompanhados de bem-estar psicológico uma vez que fazer as traefas acarreta sempre uma “sensação de confiança” e um estado de “menor stresse e maior felicidade”.

No livro, Mel Robbins diz mesmo que esta regra de cinco segundos – que apelida de “momento de coragem” – pode mesmo “mudar uma vida”.