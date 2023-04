Adele fecha a porta do “Carpool Karaoke”

James Corden deixa o “The Late Late Show” no dia 27 de abril, mas não irão faltar estrelas nos últimos programas, desde a família Kardashian até às Blackpink.

A rubrica “Carpool Karaoke” sempre foi a mais popular e, para terminar em grande, os fãs especularam grandes nomes da indústria como convidados.

Contudo, o jornal britânico Daily Mail avançou que Adele será a última a protagonizar este segmento. A cantora foi vista, em Los Angeles, com Corden a conduzir um Range Rover SUV preto, enquanto ambos cantavam alguns dos seus êxitos.

Ainda de acordo com a notícia, restam apenas 12 episódios do programa do humorista americano e apenas três sessões de “Carpool Karaoke”.

Nas imagens divulgadas, Adele surge com umas calças amarelas, umas sapatilhas brancas e um casaco da Louis Vuitton.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a intérprete do tema “Easy On Me” participa no quadro. Em 2016, antes de se mudar para os Estados Unidos, Adele surpreendeu tudo e todos ao cantar os versos de Nicki Minaj em “Monster”, parceria da rapper com Kanye West, Jay-Z e Rick Ross e Bon Iver.

A rara aparição da artista num programa de televisão surge a meio de rumores do lançamento de um novo álbum.