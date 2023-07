Afeganistão. Fecho de cabeleireiros empurra para o isolamento e para 60 mil desempregos

Três semanas depois do anúncio do encerramento de salões de beleza por parte dos talibãs, num ataque claro e direto às mulheres, é agora revelado que a medida vai empurrar para o desemprego, estima-se segundo a estação britânica BBC, 60 mil pessoas. Aos ataques da autoimagem, emerge a questão económica e de sobrevivência das mulheres afegãs.

As novas restrições juntam-se a outras que as impedem de frequentar escolas, ginásios, parques ou deslocarem-se a mais de 70 quilómetros sem a presença de um ‘tutor’.

O porta-voz do Ministério de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício declarou ao canal britânico BBC que os estabelecimentos como cabeleireiros ou salões de beleza têm um mês para cumprir as ordens dadas a partir de dia 2 de julho.