Afinal, medo de envelhecer vai diminuindo… com a idade

Os jovens demonstram ter mais medo de envelhecer do que os que têm mais idade. A preocupação com as doenças cresce, claro, mas as mudanças físicas vão tirando cada vez menos sono.

Mais de cinco em cada dez pessoas (53%) dizem não estar preocupados com o envelhecimento. Dito desta forma até parece esvaziar em grande medida o medo que toda a gente demonstra em ficar mais velho. Pois bem, se esta média parece trazer alguma paz, o caso muda de figura quando se olha ao detalhe paras faixa etárias. E aqui, quanto mais novo se é, mais medo existe do que a velhice traz.

Um estudo que auscultou as impressões de dois mil americanos, para a Forbes Health, detalhou que quase seis em cada dez (56%) jovens adultos com idades entre 18 e 24 anos receavam esse passar do tempo, temendo que deixasse de ser tão entusiasmante. Porém, dois em cada dez (21%) com 77 anos e mais revelam igual preocupação. Dizem-se, aliás, pacificados com o processo.

De entre os fatores que mais preocupação gera a maioria dos inquiridos, 45% revelou temer, com o envelhecimento, problemas com mobilidade, como artrite e declínio da saúde das articulações. Logo abaixo, ambos com 44% das respostas, foram revelados os receios de vir a ter cancro e declínio cognitivo. Neste últimos casos, os Millenials (nascidos entre 1980 e 1995) demonstram estar mais preocupados com a primeira doença e a geração Z (nascida entre 1995 e 2010) com a segunda.

Olhando para outras realidades, mais de metade (52%) teme a passagem do tempo por tal representar a perda de pessoas que gostam. Mais de um terço (38%) preocupa-se com a debilidade financeira, perda de independência (34%) e solidão (30%).

Mas o que fazer para prevenir? Quase metade dos entrevistados (49%) revela fazer atividades cerebrais como quebra-cabeças. Os entrevistados também revelam preocupação em participar em atividades sociais, alimentação correta e equilibrada, suplementação, exercício físico e exames médicos regulares.