Alba Baptista e Chris Evans estiveram em Lisboa

São presença sempre discreta em território nacional. A atriz Alba Baptista, 26 anos, e o marido, o ator Chris Evans, de 42, têm estado por Portugal e têm aproveitado para rever amigos e não só.

“Até os super-heróis precisam de uma pausa para salvar o mundo. É uma honra ter Chris Evans, também conhecido como ‘Capitão América’, e a incrível atriz Alba Baptista, a comer connosco na Cevicheria”, escreveu a equipa do chef Kiko Martins, responsável pelo espaço, no Príncipe Real, revelando a presença do casal a 21 de fevereiro, nas redes sociais.

Recorde-se que a atriz portuguesa, de 26 anos, e Chris Evans, de 42, casaram-se numa cerimónia discreta em Boston, tendo sido noticiado também que o casal esteve em Portugal renovar os votos com a restante família.