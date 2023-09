Alexandra Lencastre: “Voltei ao lugar ao qual pertenço e ao qual sempre devia ter estado. Voltei a casa”

Em direto na gala da TVI, Palácio das Estrelas, Alexandra Lencastre afirmou ter “voltado a casa” e mostrou-se arrependida por ter saído para a concorrência, a SIC, há três anos. Já ao final da noite e à imprensa, a atriz explicou as razões da saída. “Não estava a ter as oportunidades de trabalho que me tinham sido prometidas. Ou as que tinha não estavam a ser concretizadas. São decisões que não me pertencem. Mas senti-me um bocadinho excluída”, justificou.

Recorde-se que na noite de domingo, 3 de setembro, e aquando da apresentação da nova novela Cacau, que protagoniza ao lado de Fernanda Serrano ou José Condessa, a “diva” das novelas falou sobre o regresso à estação de Queluz de Baixo. “Voltei ao lugar ao qual pertenço e ao qual sempre devia ter estado. Voltei a casa”, afirmou Alexandra Lencastre, de 57 anos, num recado direto para a SIC e para o diretor Daniel Oliveira.

Em gala de lançamentos e que se vestiu principalmente de negro, a estação de Queluz de Baixo apresentou o Big Brother começa no próximo domingo e vai ter dois “confessionários”, os novos Morangos com Açúcar vão para o ar em outubro, a novela Festa e Festa segue para a oitava temporada e Kelly Bailey e David Carreira preparam-se para esconder dinheiro em casa das famílias, que ficarão, mais tarde, com todas as notas que encontrarem. Na informação, destaque para o regresso de Miguel Sousa Tavares, que está de volta cerca de dois anos depois à antena.

Nesta semana será a vez de a SIC apresentar as novidades para 2023/2024, no espaço Capitólio, em Lisboa.