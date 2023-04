Amas continuam à espera dos aumentos salariais prometidos desde janeiro

As amas que trabalham para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou misericórdias no âmbito das chamadas creches familiares, continuam há três meses à espera dos aumentos salariais prometidos desde janeiro, de acordo com uma adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário assinado em dezembro por vários membros do Governo e representantes do setor.

Apenas as amas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é que sentiram a atualização salarial, segundo a Antena 1. A medida abrange 358 profissionais, de um total de 51 acordos de cooperação para creches familiares. As amas que recebem três crianças em casa iriam passar a ganhar 1052 euros brutos. No caso das amas que recebem quatro crianças, o valor aumenta para 1178 euros.

Estes valores correspondem, respetivamente, a 85% e a 70% da verba transferida pela Segurança Social para as instituições referente às crianças acolhidas. Uma percentagem que, tal como a data da entrada em vigor da medida, está definida na adenda assinada pelos diversos representantes do setor social e cooperativo, como a CNIS — Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.

O presidente da Confederação, Lino Maia, já confessou que na altura em que assinou o acordo “não mediu bem” as consequências que as mudanças trariam, considerando que as amas das creches familiares iriam ganhar mais do que pessoas com mais habilitações.

A Secretária de Estado da Inclusão clarifica o argumento usado pelo dirigente, afirmando que os novos salários já incluem horas extraordinárias. Recorde-se que muitas das amas trabalham 10 a 11 horas por dia, horário que Ana Sofia Antunes afirma não ser exercido por mais ninguém.

Já a APRA – Associação dos Profissionais do Regime de Amas considera que “cada instituição dita a sua sentença e que muitas recusam pagar os novos aumentos”. A Secretária de Estado da Inclusão quer ver o problema resolvido até ao final de abril.