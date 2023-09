Ameixa, vinho, cereja e cola. Passo a passo para ter os lábios da estação e para beijar à vontade

É preciso mão segura e ainda mais atitude. Os lábios carregados e até com duas cores estão a caminho do dia-a-dia neste outono e inverno.

Já tinham estado nas últimas passerelles para a estação e agora é hora dos adotar em toda a parte. Seja em cereja, ameixa e vinho, falamos de tons que fazem um chega-para-lá ao vermelho dos últimos anos e tingem os lábios de cores fortes, a fazerem lembrar o punk, o gótico, o grunge remisturados com o glamour.

À Delas.pt, Mauro Vieira, maquilhador da M-A-C, e José Teixeira, da Dior, explicam os principais movimentos dos lábios a duas cores, cheios de contornos, e com novas tonalidades.

“A tendência já foi muito forte nos anos ’90, com o contorno do lábio muito marcado e o interior pronunciado com um gloss, por exemplo. Mas hoje temos técnicas mais sofisticadas e que até podemos denominar de tinted, ombré ou cherry cola lips”, afirma Mauro Vieira.

José Teixeira fala na “era do lábio ousado” e destaca o soft goth (gótico suave, em tradução literal) na senda da reafirmação, bem como o grunge meets glam (grunge com glamour).

Mas vamos por partes. No primeiro caso, a tendência “não mostra sinais de abrandar. Seja com uma nostalgia punk ou com um glamour vampiresco (talvez influenciado pela serie de sucesso “Wednesday”) as passerelles mostraram muitos olhos esfumados e grunge (como em Dior), bem como lábios “deep cherry” ou os virais “cherry cola” e até mesmo pretos, vermelhos ricos, castanhos, amora e tons malva”, explica José Teixeira.

Desta forma, como explica o maquilhador da Dior, “nada no mundo da beleza representa uma estação assustadora (Halloween) como o batom escuro e, neste outono, este tom de batom surpreendente está de volta”.

De uma outra perspetiva, chega o ar um pouco “deslavado”, como um eyeliner esborratados, mas nos lábios. “O resto da rotina é feita para parecer natural e sem esforço numa pele etérea e brilhante”. Depois, prossegue José Teixeira, “abram alas para uma pele luminosa, transparente e saudável por vezes apenas com um pouco de corrector e blush”.

O especialista da M-A-C fala em combinações imensas e os resultados são infinitos, dependendo das cores escolhidas, da quantidade de escuro e de claro (efeito luz e sombra), adição de brilho ou acabamento mate. Tal como em qualquer outra obra de arte”.

Mauro Vieira destaca os tinted lips, mimetizando e pintando “o ato de morder uma cereja e ficar com o lábio tingido com a cor de um vermelho profundo”. Os ombré lips e os cherry cola lips vão vincar ainda mais essa ‘mordedura’.

Veja abaixo o passo-a-passo para começar a integrar a tendência na rotina de beleza, seguindo as recomendações de José Teixeira e Mauro Vieira, maquilhadores da Dior e da M-A-C, respetivamente:

Tinted Lips, por Mauro Vieira

Preparar o lábio, aplicando um primer que hidrate e alise qualquer irregularidade.

Começar com um batom com uma cor que se funda entre a cor do lábio e a cor da pele e aplicar sobre o lábio, esfumando-o no limite.

Aplicar, na parte mais interna do lábio, um batom vermelho, de um tom profundo, e esfumar com algum cuidado para dar um efeito “tinted”. Há que ter o cuidado, neste passo, de não espalhar demasiado a cor mais escura para não se perder o efeito.

Terminar coma aplicação de um gloss transparente, caso se queira terminar um um efeito mais brilhante e “suculento”.

Soft Goth, por José Teixeira

Quando se trata de uns lábios vampirescos, um gloss é colocado em cima de um tom de batom profundo para um brilho lacado que é ao mesmo tempo punk e polido.

Ainda mais trendy é ser usado sozinho e combinar o batom escuro com a descoloração de sobrancelhas ou com umas sobrancelhas que ficam em segundo plano, mas sempre com um aspeto cuidado.

Se a escolha for para o destaque no olhar, uns olhos smoky grunge combinam com uma pele polida e lábios naturais para um acabamento chique e ao mesmo tempo rock ‘n’ roll. Mas esse é outro tema.

Ombré Lips, por Mauro Vieira

Preparar o lábio, aplicando um primer que hidrate e alise qualquer irregularidade.

Começar com um lápis de contorno, de uma cor à escolha, mas de um tom mais escuro. Começar por contornar o lábio, arrastando o esfumado para a parte mais interna.

Aplicar, na parte mais interna do lábio, um batom da mesma cor mas de um tom bem mais claro, que faça contraste. Com um pincel pequeno dever-se-á fundir os dois tons de maneira a conseguir um degradé.

Terminar coma aplicação de um gloss transparente, caso se queira terminar um um efeito mais brilhante e “suculento”.

Grunge meets Glams, por José Teixeira

Como o famoso “bitten” ou “blured lip” tão querido na cultura de beleza asiática, mas com o o twist grunge, em vez da cor esbater-se até o tom de pele, a cor esbate até à versão “deslavada” e “queimada” do pigmento usado: lábio vermelho- contorno laranja; lábio castanho/beje – contorno amarelo; lábio rosa – contorno salmão: lábio violeta – contorno rosa.

No entanto, para este resultado ter o efeito pretendido, em vez de lápis de contorno é melhor usar uma pequena quantidade de lip tint da cor pretendida por todo o contorno do lábio, coloca-se o batom ou um lip tint da outra cor no centro dos lábios e esbate-se para o exterior, idealmente com um pincel redondo e pequeno de olhos, mas evitando chegar ao limite para que a primeira cor sobressaia na zona do contorno como um efeito “Tie-dye”.

Cherry cola Lips, por Mauro Vieira

Preparar o lábio, aplicando um primer que hidrate e alise qualquer irregularidade.

Começar com um lápis de contorno, de uma cor castanha. Gosto particularmente de um tom de castanho chocolate. Começar por contornar o labio, arrastando o esfumado para a parte mais interna.

Aplicar, na parte mais interna do lábio, um batom vermelho. Com um pincel pequeno dever-se-á fundir os dois tons de maneira a conseguir um degradé.

Terminar coma aplicação de um gloss transparente. Neste caso é importante para se conseguir este efeito, inspirado nos tons mais profundos de uma garrafa de Cola-cola.