Ana Hickmann fala sobre violência doméstica: “Fiquei com medo dele”

A apresentadora brasileira de 42 anos, Ana Hickmann, deu uma longa entrevista na qual detalhou o processo de relação tóxica com o marido, o empresário Alexandre Correa, a violência verbal recorrente e que culminou em violência física e doméstica, denunciada a 11 de novembro.

Agora, Ana Hickmann revelou em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que avançou com um processo de divórcio litigioso na última quarta-feira, 22 de novembro, sob a Lei Maria da Penha, clausulado que protege as mulheres que são vítimas de qualquer ato de violência doméstica ou familiar.

“Agora dá para falar sem chorar. (…) Sempre tive uma conversa muito aberta com o meu filho, sempre conversamos sobre tudo, sobre a escola, sobre o dia a dia… Mas por conta de uma dessas conversas e por coisas que aconteceram antes, a discussão aconteceu”, revelou a apresentadora na entrevista.

Sobre a agressão específica que motivou a queixa, a apresentadora brasileira contou: “Ele veio sim para me dar uma cabeçada. Eu peguei no telemóvel e disse-lhe: ‘se vieres em cima de mim, vou chamar a polícia’”. Uma revelação que vem desmentir as primeiras declarações de Alexandre.

“Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui magoada e eu fiquei magoada durante muito tempo”, acrescentou, revelando que as agressões só pararam quando ligou mesmo para a polícia.

Uma escalada de violência no seio de uma “relação tóxica” que já era anteriormente conhecida até pelas pessoas que privavam com a apresentadora. “Era tóxica há bastante tempo. Tentei desenvencilhar-me algumas vezes, mas as pessoas ao meu redor tentavam convencer-me que estava errada. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo. Nunca tinha sido ‘físico’ comigo. Mas explosivo, de falar. Acabei por me acostumar a ouvir muitas coisas e as pessoas ao nosso lado também. Quem estava ao meu redor dizia que eu estava louca, que eu não podia fazer isso. ‘Você tá louca, ele te ama, ele tá fazendo tudo para proteger vocês’. Acostumei-me com o jeito dele e depois vi que não existia mais amor ali, era um grande negócio”, revelou na entrevista.

Durante essa conversa, Hickmann contou, ainda, um episódio que a mãe viveu de violência doméstica, enquanto ela tinha 12 anos.