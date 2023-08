Ángeles Béjar. Conheça a mãe de Luís Rubiales que “está disposta a morrer” pela justiça ao filho

“Ficarei aqui até que o meu corpo consiga”. A frase é de Ángeles Béjar, a mãe do presidente da Real Federação Espanhola Luís Rubiales, que está sob polémica por ter dado um beijo “não consentido” à jogadora Jennifer Hermoso aquando da vitória da seleção espanhola no Mundial Feminino de Futebol.

Inconformada, a mãe do dirigente desportivo recolheu-se na Igreja e deu início a uma greve de fome até que se faça “justiça” pelo filho e que a jogadora reponha aquilo que a matriarca diz ser a verdade.“Estou disposta a morrer por justiça porque o meu filho é uma pessoa decente e não é justo o que lhe estão a fazer”, terá afirmado segundo uma televisão espanhola.

Barricada na Igreja da Divina Pastora de Motril, no sul de Espanha, desde segunda-feira, 28 de agosto, Ángeles Béjar, revela uma cunhada citada na imprensa espanhola, “não pára de chorar, rezar e pedir a Deus. Chegou ao limite”. Segundo o jornal El Mundo, a mãe tem apenas recebido água, bebidas isotónicas, tendo sido observada por um médico.

Também na segunda-feira, 28 de agosto, cerca de meia centena de cidadãos de Motril se apresentaram diante da Igreja da paróquia, no bairro de Capuchinos, para demonstrar o apoio à mãe do ‘filho da terra’. Uma manifestação espontânea que contou também com mensagens de apoio nas redes sociais de grupos locais como Marujas Motrileñas e Motril Dice.

Contudo, e como revela o periódico espanhol El Mundo, nem toda a gente apoia a causa de Rubiales, com a cidade a estar dividida. Há vizinhos que afirmam ao jornal que, apesar do trabalho que o dirigente fez pelas classes inferiores do futebol, ele “agiu de forma soberba e com falta de humildade”.

Mas, afinal, quem é Ángeles Béjar?

Oriunda de família humilde natural de Motril, foi cabeleireira e está atualmente reformada. Mãe de três filhos, sendo que Luís Rubiales é o mais novo fruto do casamento com Luis Manuel Rubiales López, cujo matrimónio terminou nos primeiros anos de 2000.

Pessoas próximas da mãe de Rubiales descrevem-na como uma mulher a quem “nunca a fama subiu à cabeça”. Ángeles Béjar é, também, considerada uma “mulher muito devota” e “muito cristã”, como revela o jornal Notícias de Navarra.

Segundo o site espanhol 20 minutos, o pai do dirigente federativo é licenciado em Psicologia, tendo sido docente. Concorreu, em Motril, na região de Granada, pelo Partido Socialista espanhol PSOE, conquistou o cargo em 1995 e esteve em funções até 2003. No ano seguinte, assumiu o cargo de delegado de Emprego pela junta de Andaluzia.