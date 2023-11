Aromas para deixar a casa perfumada e de acordo com as necessidades da alma

Com a chegada do inverno, ficar em casa soa muitas vezes ao programa mais acertado a fazer. O ar é mais frio, os dias mais escuros e as horas de sol escassas. É normal, nessa época, passar mais tempo no conforto do lar. E, por isso, temos mais cuidados. Lareira acesa, mantas para cobrir as pernas, castanhas quentes e aromas tranquilizantes.

Há várias formas de aromatizar a casa, sendo muito comuns as opções pelas velas e os incensos. Contudo, os ambientadores também têm ganhado fama. São tão cheirosos quanto os outros, mas não é necessário o uso de fogo.

Além de deixarem a casa a cheirar bem, os aromas também têm certas funções, alguns que transmitem tranquilidade, outros fazem ressaltar a energia. Por exemplo, a canela proporciona uma maior sensação de vitalidade e alegria; a lavanda promove um efeito calmante para abrandar o corpo antes de dormir; o sândalo traz paz e equilíbrio. A lista não termina.

Veja abaixo algumas ideias que deixamos para si.

Ambientador Mikado de Baunilha, hôma, 2,29€

Ambientador Hali de Lavanda, hôma, 3,99€

Ambientador Mikado de Chá Verde, Natura, 14,99€

Ambientador de Âmbar e Sândalo, Natura, 19,99€

Ambientador Stick Bouquet Primaveril, Continente, 2,99€

Ambientador em spray Juicy Berries, Equivalenza, 8,95€

Ambientador Mikado Delicious Wine, Equivalenza, 9,95€