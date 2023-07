As cores de sapatos que combinam com tudo

Sapatos. Os melhores amigos das mulheres (nem sempre). Aqueles que constituem uma grande parte do nosso armário. Não ao nível Carrie Bradshaw, mas não estamos muito longe. Ténis, sandálias, saltos altos para festa, saltos altos para o trabalho… A lista continua e não acaba. Tanto dos modelos, como das cores.

Os sapatos são alvo de grande investimento no armário de uma mulher. Um modelo específico para cada ocasião, várias cores para combinar com as diferentes roupas que possuímos. Ainda assim, de vez em quando, torna-se complicado fazer combinações.

Mas, sabia que há cores de sapatos que são mais universais e podem combinar com (quase) tudo? E não, não falamos do preto.

O castanho e tons derivados são tendência desde a grande ascensão do TikTok em 2020. Porém, a verdade, é que são uma cor clássica e que funciona com todas as roupas que tem. E funcionando, muita das vezes, melhor do que o preto, uma vez que pode ser uma cor muito agressiva em roupas de tons mais suaves.

Há uma peça de roupa que combina exatamente com tudo. As calças jeans. Na semelhança com essa vestimenta, que tem cor azul, gravitando mais para os tons mais claros, os sapatos dessa cor também fazem combinações muito bem.

A próxima cor pode ser uma surpresa, mas o amarelo faz parte da lista. Não qualquer tom dessa cor. Mas aquele que se encontra entre o branco e o bege, um amarelo mais pálido. É mais surpreendente, podendo elevar qualquer combinação de roupa mais básica. E funciona também com tons mais ousados, como o rosa ou o azul, e até cores como o azul-marinho e o bordô.

Os sapatos brancos são um acessório que causam alguma discórdia. Não é toda a gente que gosta ou usa esta cor nos pés. Contudo, é um tom mais chique e pode trazer essa característica para a combinação de roupa que escolher.

Os clássicos scarpins vermelhos. Não saem nunca de moda. E essa cor também não. Pode ser um tom forte e mais ousado, mas é um clássico. E é quase sempre uma aposta vencedora.

Esta cor é tendência nos últimos tempos: o prateado. Apesar de ser muito visto nestes últimos tempos, sempre foi um tom usado em sapatos de festa ou de noite. Que agora começam também a ver a luz do dia. Por ser uma cor mais clara e reflexiva, a prata tende a misturar-se com outras cores melhor do que o dourado. E, claro, traz sempre uma imagem mais jovem e ousada.