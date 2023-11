As mil e uma faces de Madonna em noite de amor por Lisboa e Cesária Évora

O primeiro grande concerto de Madonna em Portugal, ao abrigo da Celebration Tour, teve lugar nesta segunda-feira à noite, 6 de novembro, e ficou marcado pela revisitação de uma carreira recheada de êxitos e polémicos, da inesperada interpretação do tema Sodade de Cesária Évora e de uma mensagem muito especial a Portugal.

Em noite de regresso, Madonna falou do “quão importante é este lugar”, Lisboa, e reforçou que se mudou para cá porque o filho, David Banda – que também agora sobe ao palco -, “queria muito jogar futebol”. “Para onde é que eu devo ir? De olhos vendados, pus um dedo ao calhas num mapa e caiu em cima de Lisboa”, revelou a rainha da Pop no palco do Altice Arena.

Acrescentou depois que foi encontrando a sua “tribo”. “Foi o que aconteceu em Nova Iorque, foi o que aconteceu em Lisboa. Descobri outros artistas: músicos, cantores, pintores, dançarinos. Quando tal aconteceu, senti-me em casa, não estava sozinha. Por isso, obrigada”, referiu Madonna, citada pelo Jornal de Notícias.

Agora, esta noite de terça, 7 de novembro, chega o segundo e último concerto desta digressão em Portugal. Vá ou não assistir, espreite, em imagens, a longa e carreira de uma das estrelas mais reconhecidas no mundo e as múltiplas passagens da intérprete e compositora por Portugal:

De volta à tour de celebração, Madonna volta a reinventar-se em palco contando a sua história. Um regresso aguardado depois de a intérprete e compositora ter estado internada e ter inspirado sérios cuidados devido a uma infeção bacteriana de que foi vítima. Uma condição médica que a obrigou a abrandar o ritmo, a adiar a digressão norte-americana, mas ainda a tempo de fazer a europeia. E aqui está Madonna, de regresso aos palcos, com saúde e com vontade, segundo avançou a imprensa, de possivelmente ir a Fátima agradecer o facto de ter escapado ao problema de saúde.

A artista chegou na sexta-feira, 3 de novembro, em jato privado e ficou alojada onde já viveu: no hotel Pestana Palace. Regressou a Portugal três meses depois de ter passado por cá para celebrar o aniversário numa faustosa celebração no Palácio do Grilo e depois de já ter vivido em Lisboa durante três anos. Recorde-se que, em 2017, Madonna mudou-se para Portugal promovendo, com essa decisão, a vontade do David Banda poder ser futebolista na academia do Benfica.