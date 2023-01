“As mulheres faturam”. Eis as camisolas da vingança com mensagem de Shakira

Pode ir do S ao XL. Não, não estamos a falar da intensidade da mensagem de vingança por traição numa relação. Falamos, isso sim, de um novo merchandising que já nasceu em torno da música de Shakira e na qual ela se atira ao ex-marido, pondo a nu todos os detalhes da relação e a separação.

A frase emerge da música da cantora lançada recentemente e na qual se canta que “as mulheres já não choram, as mulheres faturam”. Foi com este verso impresso na T-Shirt que Shakira surgiu à varanda da sua casa, neste fim de semana, para acenar aos fãs.

📸 | Shakira waves at fans from her balcony in Barcelona as she teases new merchandise coming next week! pic.twitter.com/pdNkPyGCYv — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 22, 2023

E se o mundo da cantora avança a possibilidade de converter a máxima e pô-la ao peito, há quem já se tenha adiantado. A marca galega Bibelot, a Te lo puto dije, a Etsy ou a Upp Studio apresentam sweatshirts com e sem capuz, T-shirts com ilustrações diversas com a mesma mensagem e com valores a rondar os 35 euros.

À margem deste universo comercial há, numa primeira instância, o da música. E só com o tema Shakira já embolsou milhões. O jornal La Razon fez contas e, poucos dias após ter lançado o polémico tema, a colombiana tinha já arrecadado uma maquia bem considerável.

Veja-se o seguinte exemplo: com 70 milhões de visualizações no Spotify, a intérprete podia somar até dois milhões de euros, porque a plataforma pagaria entre três e cinco cêntimos por “stream”.

Já o vídeo no Youtube, com 70 milhões de visualizações, renderia à cantora cerca 490 mil euros. Ora, estes valores ainda não pararam de subir e mais de semana e meia depois.

Existem também empresas que publicam os anúncios nos vídeos e, com isso, a artista também pode faturar mais. É que cada empresa paga um cêntimo por cada segundo, desde que esteja no mínimo 25 segundos com a publicidade ativa no ecrã.