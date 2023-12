Atriz Mikaela Lupu está grávida e vai ser mãe de um menino

Atriz moldava Mikaela Lupu, de 28 anos, e que participou recentemente na série da RTP, Ao Largo, anunciou que está grávida pela primeira vez.

Rosto do pequeno ecrã anunciou, através das redes sociais, que está grávida pela primeira vez, fruto do relacionamento com o noivo Gonçalo Neves, com quem mantém uma relação há quatro anos.

No Instagram, partilhou fotografias nas quais pode-se observar a “barriguinha”. “Olá, dezembro”, lê-se na legenda. A atriz também acabou por revelar o sexo do bebé. Na legenda da publicação, escreveu um “hashtag” “babyboy”, significando que espera um menino.