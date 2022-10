“Aura Nails”, a tendência que traduz o espírito e marca o outono

“Aura Nails” é a nova tendência em manicure para este outono e, como o nome indica, estas unhas têm um lado místico.

A forma como fazemos as unhas acaba sempre por refletir um pouco a nossa energia e forma de estar na vida, seja pela cor, forma ou tamanho, e esta nova tendência pode ser uma ótima aposta para refletir o seu espírito.

Estas unhas apresentam desenhos em degradé e cores que refletem o seu humor. Lembra-se daqueles anéis famosíssimos dos anos 90 que mudam de cor de acordo com o seu humor? Pois bem, estas unhas farão quase o mesmo por si.

Para criar esta manicure é preciso usar uma base sólida e criar gradientes com um aerógrafo ou verniz de gel florescente. Os vernizes irão misturar-se e destacar-se por conta própria dando um elemento dimensional às unhas.

Profissionais da estética explicam que quando se usa um aerógrafo o resultado é suave e que as cores de misturam da mesma forma que a aura, contudo, tudo depende da preferência da cliente. A sobreposição das cores vai assim criar o efeito ombré.

Outro aspeto interessante deste tipo de manicure é que podem ser utilizadas ferramentas de maquilhagem para criar as “aura nails”. Criar estes efeitos com um verniz normal não é o mais fácil mas também não é missão impossível. Com o recurso a uma esponja de maquilhagem pode conseguir misturar os vernizes em casa.

Já para criar o design gradiente pode esfregar pigmentos em pó sobre um acabamento fosco com um pincel de sombra para olhos.