Azul céu é uma das cores do momento e pode tê-la a partir de 4 euros

Os tons pastéis regressam sempre em força por altura da primavera, mas este ano chegam mais cedo. Mesmo com o tom alperce light a modelar o ano de 2024, pela escolha da pantone, o azul claro, pálido ou céu é mesmo uma das cores do momento e pode ser usada como tonalidade única e total sobre o corpo.

Que o digam Cristina Ferreira, que recentemente apresentou o programa matutino da TVI neste tom integral, ou Maria Cerqueira Gomes, que fez escolha semelhante em dia de aniversário da TVI, nesta terça-feira, 20 de fevereiro.

Aliás, são várias as grandes insígnias que dispõem de conjuntos blazers-calças ou vestidos e peças exatamente neste tom, que tem a capacidade de ser conjugado com beges, brancos, manteiga e ovo, e garantir toda a classe.

Desde vestidos, a casacos, malhas e linhos, as propostas começam a multiplicar-se consoante o gosto e as preferências, mas com uma certeza, ficam bem em todos os tons de cabelo: dos morenos aos louros, dos naturais aos pintados.

Sendo tão universal – e tendo estado tão presente nas coleções primavera-verão apresentadas em 2023 e de olhos em 2024 como as da Prada, Emilia Wickstead, Gucci ou Fendi) -, é também garantia de formalidade, respondendo com exigência e nível a estilos mais clássicos como o ladylike ou coquette.

Veja algumas das opções, e parte delas ainda em saldos:

Vestido camiseiro com Cinto ZW, Zara, 59.95€

Vestido camiseiro midi, jdy, no El Corte Inglés, 34.99€

Vestido Tipo Polo Slim Piqué, Tommy Hilfiger, no El Corte Inglés, 129.90€

Vestido acetinado pormenor de contrastes, Studio, Masssimo Dutti, 129€

Shirt dress, C&A, 29.99€

Lyocell dress, C&A, 12.99€

Fuji, Latitid, 44.25€

Fit & flare dress, shiny, partywear, Clockhouse, C&A, 99.99€

Pashmina Lisa Desfiada, Parfois, 10.99€

Blazer de fato justo, Mango, 39.99€

Blazer Direito ZW COLLECTION, Zara, 69.95€

Calças fato retas, Mango, 29.99€

Calcças ganga metalizadas, Parfois, 39.99€

Camisa Oxford às riscas, Zara, 22.95€

Camisa Oxford, MO, 19.99€

Camisola de malha com gola em V, Mango, 19.99€

Camisola em malha canelada com folho, H&M, 29.99€

Casaco em malha com textura, H&M, 19.99€

Casaco malha fio fantasia, Primark, 21€

Easy Top, Latitid, 46€

T-shirt Estampado, MO, 4€