Bárbara Branco e Vítor Silva Costa juntos em Madrid

Bárbara Branco, de 23 anos, e Vítor Silva Costa, 31, parecem já não esconder o romance que estão a viver. O casal de atores terá viajado até Madrid, em Espanha, para aproveitar alguns dias de descanso, longe dos holofotes, confirmando, desta forma, o romance entre o casal, que contracenou na telenovela Flor Sem Tempo, transmitida pela SIC.

Recorde-se que, há cerca de um mês, a atriz e o então companheiro, o ator José Condessa, de 26 anos, fizeram um comunicado a anunciar a separação. Pouco dias depois foi avançado pela imprensa que Bárbara Branco estava a viver novo romance ao lado do colega de elenco.

Esta semana, em entrevista à revista TV Guia, a apresentadora Carolina Torres, de 34 anos, confirmava o romance do seu ex-companheiro, Vítor Silva Costa, com Bárbara. “Ela é ótima para ele! É uma miúda fixe. Não me custou que ele tivesse ficado com ela”, afirmou.

Agora, chegam as primeiras imagens que consolidam a informação e que foram publicadas pela revista TV7 Dias. De acordo com esta publicação, a relação parece estar a evoluir bem. Contudo, e já depois de Madrid, a atriz já estará na Turquia, com uma amiga, e tem partilhado imagens desses momentos de lazer.