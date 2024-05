Nem cigarros, nem cebola e salsa. Estas e outras regras da MET gala

É um dos mais aguardados momentos e eventos da moda anual e chega esta segunda-feira à noite, 6 de maio. A MET Gala, no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, é palco das maiores ousadias estilísticas e criativas e promete gerar ondas de impacto ao abrigo de um tema, sempre diferente.

Este ano, a cerimónia vai ser dedicada às Belas adormecidas: redespertar a Moda e o dress code pede inspiração ao conto distópico de J. G. Ballard, de 1962. Jardim do Tempo.

No ano passado, a moda olhou para o historial de Karl Lagerfeld e há dois anos, por exemplo, à conta do American Dream, Kim Kardashian causou polémica ao vestir uma peça icónica e histórica usada por Marilyn Monroe, o nude dress, 60 anos depois da estreia, promovendo a perda de peso para tentar satisfazer um desejo sobre a moda, outra questão que causou celeuma.

Já um ano antes, em 2021, a mesma protagonista tinha dado que falar por se vestir de negro dos pés à cabeça. Kim Kardashian pisou a escadaria do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, sem mostrar uma única nesga de pele.

A ‘socialite’ fez-se acompanhar do ‘designer’ Demna Gvasalia, da Balenciaga, igualmente coberto de preto com um ‘hoddie oversize’, que assinou a proposta artística envergada pela empresária.

Apesar de o tema e a criatividade não conhecerem limites, há detalhes neste evento do ano que não sofrem mutação. Conheça-os!

Não há selfies: A busca do melhor ângulo na passadeira vermelha e a garantia do que o que se passa na gala fica no mistério, as selfies não surgem no convite endereçado pela célebre anfitirã Anna Wintour. Podem ser feitas antes da festa ou depois da festa, durante só mesmo nas casas de banho e é bom não repetir a graça. Na verdade, os telemóveis não são usualmente permitidos na gala e não são recomendadas partilhas nas redes sociais.

Não há cigarros: Longe vão os tempos em que um cigarro era acessório de moda e de estatuto. Há anos que deixou de o ser e, por isso, está fora deste convite, muito menos numa festa que decorre num museu. Portanto, mais uma vez, sobram as casas de banho para os rebeldes.

Sem menores: Ainda que sejam já estrelas do firmamento da moda e do showbizz, não há convites a a menores de 18 anos por não ser uma gala preparada para tal, uma regra de sempre, mas que apenas foi tornada pública desde 2018.

Casais separados: Sentar as pessoas é um desafio que começa muitos meses antes da passadeira vermelha ser estendida e tem um objetivo específico, colocar toda a gente a conversar com todos. Por isso, os casais, que até chegam e saem juntos, ficam em lugares separados durante a gala.

Anna Wintour vê tudo: os outfits são surpresa para toda a gente, menos para uma pessoa. Segundo a revista norte-americana People, Anna Wintour analisa todos os coordenados e dá luz verde ou não prévias, segundo relatou a biógrafa da diretora da Vogue, Amy Odell.

Sem cebola, alho ou salsa: Ninguém vai querer aparecer com uma folhinha verde nos dentes ou ter mau hálito durante o jantar. Por isso, a cebola, o alho e a salsa estão banidos do menu há anos. A revelação foi feita por um antigo funcionário da revista de moda ao jornal norte-americano New York Post, em 2016.