Botas de casa de luxo francesa são tendência e há opções a partir dos 40 euros

O modelo da Givenchy que está a preencher as redes sociais não é novo. As botas Shark Lock foram lançadas, a primeira vez, em meados do início da década, por volta de 2012. Contudo, a marca de luxo reinventou o modelo e está a chamar mais atenção que nunca.

No início deste ano, as botas voltaram a estar sob os holofotes, com algumas alterações, mas poucas. O modelo, que tem tecido para fora até à sola está disponível em várias cores, algumas com brilhos, de cano longo ou baixo, com salto alto ou não. Famosas como Kylie Jenner, Dua Lipa, Halsey e Nicki Minaj já foram vistas a utilizar o produto da casa francesa.

Devido à grande procura destes acessórios e ao preço (que não é para todas as carteiras), outras marcas e insígnias têm tentado adaptar o desenho para chamar a atenção dos consumidores.

O preço das botas da Givenchy começa nos 1,345€, mas pode estender-se até aos 7 mil euros. Se é fã da tendência, fique a saber que há opções parecidas a preços mais acessíveis. Veja-as abaixo:

I-Am-The-One Padlock Boots, Ego, 94€

Bota com brilhos, Bershka, 69,90€

Botas, Bershka, 59,90€

Botas pelo joelho, H&M, 79,99€

Botas, Stradivarius, 59,90€

Botas, Zara, 59,95€

Mid Height Fold Boots, Boohoo, 40,50€

Fold Over-the-knee Boots, Asos, 69,99€