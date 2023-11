Vitaminas e minerais que tem ingerir para evitar a queda de cabelo

A poluição, as agressões externas e os produtos capilares desadequados a par do stress, da má alimentação e da ansiedade e da falta de descanso manifestam-se frequentemente nos cabelos. Por isso, e para lá de uma escolha à mesa mais consciente, há vitaminas e suplementos que podem fazer a diferença quer no brilho dos seus fios capilares, quer na resistência e fazer face a quedas mais acentuadas.

Dois outros aliados são as vitaminas A e E. A primeira pode ser encontrada em alimentos como bacalhau, pescada, espinafres, manga, couves de Bruxelas, cenouras, tomate: Já a segunda pode ser encontrada em frutos secos como amêndoas, nozes, mas também abacate. Tanto uma como outra vão atuar sobre a secura capilar e conferir brilho aos fios.

Pertencente ao vasto complexo B, a vitamina B7 tem propriedades específicas que atuam sobre as unhas e cabelos pela sua relação com a queratina, proteína sintetizada pelo corpo e essencial à constituição daqueles dois componentes do corpo. A gema do ovo e o leite integral, mas também peixe, arroz integral, tomate, nozes, alface, cenoura, cebola, avelã, amêndoa, batata, fígado e banana são alimentos ricos naquela vitamina.

É ainda importante sublinhar que, para lá das vitaminas, o mineral magnésio é um dos principais aliados nutricionais da saúde do seu cabelo. Para lá de melhorar o bem-estar geral e até a boa disposição, este mineral ajuda a inverter a tendência de queda de fios.