Calças pelo tornozelo originais e que ficam bem com tudo

Ficam bem com botas, com ténis, com sapatos supertendência slingbacks e com sabrinas. As calças com corte pelo tornozelo estão mais originais do que nunca e prometem ser a escolha acertada para cada ocasião.

Dos modelos mais clássicos aos cargo, com cinturas bem subidas ou nem tanto, a criatividade é o limite. Conjugam na perfeição com blazers ou com peças superiores mais descontraídas.

E não falta cor para imprimir alegria na transição entre os dias cinzentos e os primeiros raios de sol. Inspire-se e invista em si.

Veja algumas opções acabadas de chegar às lojas:

Business trousers , mid-rise waist, straight fit, C&A, 39.99€

Calça costuras marcadas, Zara, 29.95€

Calças afuniladas em mistura de linho, H&M, 29.99€

Calças cargo com aparência de desgaste, H&M, 47.99€

Calças Carrot de Bainha com punho, Zara, 29.95€

Calças cigarette, H&M, 19.99€

Calças de linho com cintura elástica, Mango, 39.99€

Calças fato retas, Mango, 29.99€

Calças Jogger Nylon banda lateral, Zara, 25.95€

Calças retas fluidas com laço, Mango, 25.99€

Cargo trousers, high waist, tapered fit, C&A, 39.99€

Cloth trousers, mid-rise waist, slim fit, C&A, 25.95€