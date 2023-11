Farta de borbotos? Passos para cuidar das malhas

O tempo já começou a arrefecer e as novas e esperadas temperaturas de outono pedem já as primeiras malhinhas aconchegantes. Com elas chegam também novos cuidados a que devemos prestar toda a atenção para garantir que as peças durem mais.

Ora, tal implica a guerra aos borbotos, que começa logo na prevenção. O segredo para os evitar e ter camisolas tricotadas duradouras é saber cuidar da lã. Quanto maior for a quantidade de fibras naturais da peça, maior os cuidados que acarreta.

Uma desvantagem diretamente proporcional à qualidade e conforto oferecidos pela caxemira, o mohair e o angorá. Toda a roupa feita de lã requer cuidados especiais. A primeira coisa a ter em conta é que os borbotos são provocados pela fricção das fibras e que vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Para conseguir retardar a visita destas bolinhas ao nosso armário, o que temos de fazer é não criar excesso de fricção na roupa durante a lavagem, secagem e até no armazenamento das peças.

Veja abaixo o passo a passo:

Quando comprar uma peça de malha olhe para a etiqueta da composição. Privilegie as fibras naturais como a lã, a caxemira e o mohair, já que estas são muito mais quentes e suaves. As peças 100% em fibra natural exigem cuidados especiais porque criam borboto facilmente, mas basta que tenham uma pequena percentagem de viscose ou poliamida para serem mais resistentes à fricção, apesar de perderem em suavidade.

Na altura de lavar as malhas é fundamental olhar para a etiqueta. As mais delicadas devem ser lavadas à mão a baixas temperaturas e não devem ser esfregadas mas apenas mergulhadas na água com detergente, pode ainda fazer movimentos circulares na água para uma maior penetração do produto mas não deve esticar ou friccionar a peça de roupa.

A secagem também não é tradicional, as peças de malha devem secar estendidas completamente na horizontal, para não ficarem marcas.

Quando este tipo de peça faz malhas deve apanhar a linha solta e puxada para o lado do avesso, depois basta dar um nó para que não se soltem mais malhas.

As peças de malha mais delicadas, ou seja, aquelas com uma elevada percentagem de fibras naturais, devem ser arrumadas dentro de sacos de pano para prevenir o aparecimento de borbotos.

Passar a ferro malhas é possível, mas deve ser evitado. Quando é mesmo necessário retirar vincos, deve usar um pano entre o ferro e a peça de roupa e deve apenas calcar a peça sem nunca fazer movimentos longitudinais.