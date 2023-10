Malhinhas para usar sobre a pele e para os primeiros dias frios a partir de 10 euros

A chuva já chegou e os termómetros também já começaram a descer. Fruta da época, é certo, o que obriga sempre a um ajuste de medidas e de guarda-roupa. No caso do vestuário, é tempo de ir buscar as peças mais aconchegantes para fazer face a estas primeiras variações de temperatura.

O frio ainda está longe de pedir as camisolas bem quentes e pesadas, mas já reclama por uma malhinha. Das clássicas camisolas de decote em V ou redondo, passando por opções mais trabalhadas, há também coletes e casacos cheios de nuance que convocam a nossa atenção. Nestes dois últimos casos, fique a saber que os pode fechados usar diretamente sobre a pele, conjugados com calças e botas. A elegância fica garantida.

Veja as opções que encontrámos para si, carregadinhas de cor para abraçar os dias cinzentos com alegria.

Knit coat, Lanidor, 79.90€

T-shirt de malha com manga comprida, Mango, 19.99€

Waistcoat bege, Lanidor, 59.90€

Waistcoat, Lanidor, 59.90€

Camisola básica de malha, Zara, 22.95€

Camisola com decote em bico mistura de fazenda, Massimo Dutti, 59.95€

Camisola com lã decote em bico, Massimo Dutti, 39.95€

Camisola de Malha Básica com Decote Redondo, Easy Wear, no El Corte Inglés, 17.99€

Colete de Malha de Mulher com Fecho de Botões e Pedras Douradas em Contraste, Lola Casademunt, no El Corte Inglés, 48.95€

Camisola de malha com gola em bico, Kiabi, 10€

Camisola à marinheiro de malha, Kiabi, 15€

Camisola de Malha Chenille, Tiffosi, 19.99€

Camisola de Malha Perfurada, Tiffosi, 39.99€

Camisola de Malha, Tiffosi, 29.99€

Camisola de manga comprida com abertura, Morgan, no El Corte Inglés, 28€

Camisola malha decote V, Primark, 10€

Camisola malha gola redonda, Primark, 19€

Camisola Mistura de Lã Decote em V, MO, 25.99€

Camisola tipo polo de malha com estrutura e botões dourados, Massimo Dutti, 69.95€

Casaco comprido malha, Zara, 22.95€

Casaco cruzado de malha, Zara, 39.95€

Casaco malha botões gola redonda, Primark, 13€

Clockhouse, Cardigan, C&A, 25.99€

Colete de Malha Mistura de Lã, MO, 22.99€

Fine knit jumper, C&A, 19.99€

Fine knit jumper, C&A, 25.95€