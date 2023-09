Carminho está na corrida aos Grammy Latinos com ‘Portuguesa’

O álbum Portuguesa está nomeado na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

A fadista Carminho corre, desta forma, aos Grammy Latinos, com gala marcada para Sevilha, em Espanha, a 16 de novembro, com o seu sexto álbum lançado em março deste ano.

Na mesma categoria em que Carminho está nomeada estão também TecnoShow, Gaby Amaranto, Raiz, João Gomes, Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo, Elba Ramalho, Do Amanha Nada Sei, Almir Sater e Erva Doce, Gabriel Sater.

Quanto a Portuguesa, este trabalho conta com 14 temas, entre os quais fados tradicionais. O álbum, gravado em dez dias e fruto de uma pesquisa de três anos, conta com colaborações de grandes poetas portugueses e jovens talentos musicais como Rita Vian, que compôs Simplesmente ser, Luísa Sobral, em Sentas-te ao meu lado, Joana Espadinha, em Ficar, Marcelo Camelo, músico brasileiro que escreveu Levo o meu barco no mar, As fontes (Fado Shophia) de Sophia de Mello Breyner Andresen e O Quarto (Fado Pagem) de Alfredo Marceneiro.

Recorde a entrevista da cantora à Delas.pt aquando do lançamento de Portuguesa.

A cantora de jazz Maria Mendes volta a ser nomeada, na categoria de “Melhor Arranjo”, juntamente com o músico John Beasley com uma versão da música “Com que Voz”, retirada do álbum ao vivo “Saudade, Colour of Love”, de 2022.

Nesta edição, os artistas mais nomeados são os colombianos Karol G, Shakira e Camilo, com sete nomeações cada, seguindo-se o argentino Bizarrap, com seis.

O espanhol Pablo Alborán, o porto-riquenho Bad Bunny, a argentina Maria Becerra, o colombiano Fied e a mexicana Natália Lafourcade somam cinco nomeações cada.