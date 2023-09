Carolina Carvalho: “A minha mãe está a dar uma ajuda incrível, está a morar connosco”

Ela anda numa azáfama de segunda a sábado, mas não se cansa. Além das gravações da novela Papel Principal, que protagoniza e na qual se estreou na noite de segunda-feira, 25 de setembro, na SIC, Carolina Carvalho, de 29 anos, dá toda a atenção ao pequeno Lucas, filho em comum com o músico David Carreira, com 32.

“O meu filho come de três em três horas e esta novela, em termos de carga horária, está a ser muito exigente: gravo de segunda a sábado, mas levanto-me todos os dias às cinco e meia da manhã para estar com o meu filho”, refere Carolina Carvalho, para contar como agiliza o resto do dia. “Fico com o Lucas até às sete, à hora de almoço estou com ele graças à produtora SP, que me dá espaço para a família o visitar. Depois chego a casa às oito e estou com ele até às dez da noite”, acrescenta, ao mesmo tempo que se diz “organizada”.

“Tudo no meu caso é ajustado ao milímetro. Até agora está tudo a correr bem e não estou cansada. Tenho a sorte de a minha mãe estar a dar uma ajuda incrível, está a morar connosco, e os avós todos estão a ser muito participativos”.

Quanto à parte da família mais mediática “o avô Tony (Carreira) é muito presente, a avó Fernanda (Antunes) e os meus pais também. A chegada do Lucas veio dar muita luz à família. E agora há o primo Gabriel (filho de Mickael Carreira e Laura Figueiredo) e melhor não podíamos estar”.

Carolina Carvalho redescobriu-se depois de “dar à luz”. “Existe uma diferença entre a Carolina atriz antes de ser mãe e depois de ser mãe. Um ator torna-se mais completo quanto maior experiência de vida tiver, isso traz sentimentos que nem sabia que existiam: de repente não consigo descrever o amor, acho que é a melhor coisa do mundo, ganhei emoções novas.”

Papel Principal é uma novela “leve” para satisfação da protagonista. “Nesta fase de vida que estou a passar faz sentido que a novela seja mais leve, normalmente todas as personagens tiveram uma carga dramática, foram mais pesadas… apesar de tudo acontecer na vida da minha ‘Aurora’ o tom leve da novela obriga-me a ir buscar ferramentas que eu não estava acostumada a usar e posso, por exemplo, emprestar o sorriso da Carolina à ‘Aurora’ e isso está a deixar-me muito feliz”, acrescenta.

A concluir, Carolina Carvalho resume a trama aos telespetadores. “Uma das coisas me deixou muito feliz ao ler a sinopse foi a curiosidade do telespetador em saber como um ator prepara um papel e o que acontece nos bastidores. Estamos a mostrar isso em versão teatro, musicais e séries”.