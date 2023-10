Casa Karl Lagerfeld abre as portas no Algarve

Ao todo, serão cerca de 190 metros quadrados de pronto a vestir para mulher, homem e criança da autoria do designer Karl Lagerfeld, que morreu há quatro anos e meio, e que estão a chegar a Portugal.

A Maison do estilista vai instalar-se no Designer Outlet Algarve e vai contar também “com acessórios como malas, pequenos artigos em pele, calçado, fragrâncias, óculos”, refere a nota enviada à imprensa. Tudo num espaço que, indica o mesmo comunicado, vai juntar “inspiração parisiense com uma atitude rock-chic”.

“A abertura de novas lojas de referência significa para nós um melhoramento contínuo da oferta que proporcionamos aos nossos clientes. Trabalhamos continuamente para reforçar a nossa promessa de ser o espaço de eleição no Algarve na área da moda e por isso acreditamos que este nosso reforço de portfolio de marcas trará uma mais-valia para todos os nossos consumidores que veem já o Designer Outlet Algarve como um local de eleição, onde lhes é possível adquirir produtos de marcas de grande renome, com ofertas e descontos inigualáveis” afirma Miguel Paraíso Guerreiro, Diretor-Geral do Designer Outlet Algarve.