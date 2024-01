Céline Dion de luto. Cantora perde sobrinha em acidente de viação

Aos 51 anos, Brigitte Dion perdeu a vida num acidente de viação, a 29 de dezembro. Num ano difícil para a cantora canadiana Céline Dion, a intérprete perde agora a sua sobrinha, filha da irmã mais velha, Clément Dion.

Os contornos do acidente que ocorreu ao fim da tarde em Saint-Thomas, no Quebec, no Canadá, ainda estão a ser investigados. Um carro despistou-se, entrou em sentido contrário e embateu no carro onde seguia Brigitte, provocando um acidente fatal.

Para lá do luto, Céline Dion enfrenta há dois anos uma doença incapacitante que, segundo os relatos da irmã, tem vindo a deteriorar-se. A meio de dezembro, A irmã da cantora, Claudette Dion, afirmou ao site canadiano 7 Jours que a intérprete, de 55 anos, “não tem controlo sobre os músculos”. E que, apesar de “trabalhar muito” na recuperação, o regresso aos espetáculos permanece incerto. “Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar aos palcos. Em que estado? Não sei”, afirmou Claudette Dion.

Recorde-se que Céline Dion tem vindo a lutar contra o Síndrome de Pessoa Rígida, que impede o uso das cordas vocais, leva a uma rigidez progressiva, principalmente na zona das ancas e extremidades, e provoca espasmos.

Em dezembro do ano passado, a cantora, que cancelou a tournée europeia, explicou, numa mensagem em francês e inglês nas suas redes sociais, que, “infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspetos da vida diária”. E detalhou: “Às vezes causam dificuldades quando ando e não me permitem usar minhas cordas vocais para cantar da maneira que estou habituada”.