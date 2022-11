Decoração e bem-estar. Cinco plantas fáceis de cuidar

Se está à procura de uma maneira fácil e engraçada de decorar a casa, as plantas são a sua melhor opção, mas se já as experimentou ter em casa e elas secaram e morreram em poucos dias, não se preocupe. Eis um guia de plantas que são fáceis de cuidar e não morrem facilmente.

Desde os clássicos catos, passando pela Espada-de-São-Jorge e o Clorofito, fique agora a conhecer quais as melhores plantas que pode ter em casa e que não requerem muitos cuidados.

Espada-de-São-Jorge

Também conhecida como Sansevieria, esta é uma das plantas mais fáceis de cuidar e que fica melhor em ambientes internos como a sala de estar ou o quarto, embora também funcione bem em terraços e varandas.

Como se não bastasse, é ideal para purificar o ar, por isso não hesite em comprar uma para respirar um ar mais limpo dentro de casa. Ao contrário de outras plantas, a Espada-de-São-Jorge só requer que a regue uma vez por semana e lhe dê sol indireto.

Clorofito

É perfeita para usar em pendentes ou em vasos grandes, é uma planta com grande capacidade adaptativa, por isso fica bem em quase qualquer lugar, embora prefiram luz solar direta e que sejam regadas uma vez a cada quinze dias.

Spathiphyllum

É ideal se gosta de flores, pois esta planta dá flores brancas que contrastam com o verde das suas folhas. É uma das favoritas para se ter em casa, pois é de fácil manutenção e não morre facilmente. Para além disso, os especialistas confirmaram que ela filtra e remove elementos tóxicos do ar. Lugares com sombra são os seus espaços favoritos e só requer água uma vez a cada 12 dias.

Hera-do-diabo

É uma planta de interior que é muito fácil de cuidar, aliás, ela cresce em potes de água, ou seja, não precisa de terra para viver. As suas folhas crescem como uma trepadeira. Regue uma vez por semana e ela ficará feliz.

Cato

É um clássico que fica bem em qualquer lugar e não requer muitos cuidados, pois os catos têm uma grande capacidade de adaptação, mesmo às condições mais adversas, mas isso não significa que não precise de água pelo menos uma vez a cada quinze dias e sol direto para que sejam saudáveis ​​e possam crescer.