Cintas para adelgaçar em tempo de festividades

A comida, dos salgados aos doces, é uma das grandes parcelas das festividades, e, por vezes, os exageros instalam-se. Comeu-se de mais ou ingeriu-se demasiada bebida.

Contudo, se tem festas e roupa já comprada, pode haver um problema, não necessariamente no ganho de peso, mas no inchaço e na retenção de líquidos no corpo. Para tal, há uma solução. Roupa modeladora, desde sutiãs, a cintas, a calções e outros tipos de soluções existentes no mercado.

Conhecida também pelo seu nome em inglês, a shapewear é usado como roupa interior e tem como propósito suavizar e modelar o corpo. Não acrescenta curvas ou dá ilusão de tal, apenas é roupa que se ajusta a quem a usa, para dar a ideia de uma figura mais suave.

Mais famosa pelas mãos da Kim Kardashian, mesmo antes de a empresária criar a marca Skims, a roupa modeladora já anda cá há um tempo. E não vai tão cedo embora.

Por isso, deixamos aqui alguns exemplos que pode utilizar para ajudar nos exageros das festividades.

Mid Thigh Bodysuit, Skims, 86€

Thong Bodysuit, Skims, 80€

Suit Your Fancy Plunge Low-Back Mid-Thigh Bodysuit, Spanx, 134,99€

OnCore High-Waisted Mid-Thigh Short, Spanx, 71€

Body Adelgaçante com Calças, Magic Bodyfashion, 64,99€

Cinta Adelgaçante, Miss Perfect, 69,90€

Body Shapewear, Lefties, 15,99€

Combinação Modeladora em Microfibra Sem Costuras, Intimissimi, 59,90€