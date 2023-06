Cláudia Vieira completa 45 anos. Veja a evolução de estilo da atriz e apresentadora

É atriz, apresentadora, modelo e, mais recentemente, também empresária. Cláudia Vieira, que completa 45 anos esta terça-feira, 20 de junho, emergiu no panorama televisivo nacional em 2004, quando se estreou na sitcom da SIC Maré Alta e depois, ainda no mesmo ano, como protagonista da série juvenil da TVI, Morangos com Açúcar, que a celebrizou.



Há quase duas décadas que o rosto da SIC está sob os holofotes quer na ficção, quer na apresentação, quer ainda na moda nacional, e em vários planos: publicidade, manequim e também empresária no setor.

Cláudia Vieira prepara-se, aliás, para estrear um formato reality pela estação de Paço d’Arcos que coloca recém-casados, estranhos entre si, num concurso de sobrevivência numa ilha paradisíaca, nas Filipinas.

A atriz é mãe de Maria, com 13 anos, e fruto da relação já terminada com o também o ator e apresentador Pedro Teixeira, e de Caetana, de quase quatro anos, ao lado do empresário João Alves.

Recorde alguns dos muitos momentos que marcaram o percurso da atriz e apresentadora.